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«Руки прочь»: в США прошли массовые протесты против политики Трампа

«Руки прочь»: в США прошли массовые протесты против политики Трампа

Участники митингов недовольны проведением реформ в социальной и миграционной сферахПод лозунгом «Руки прочь» в США состоялись масштабные демонстрации, ставшие самыми массовыми за время второго президентского срока Дональда Трампа.

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