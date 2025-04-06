«Руки прочь»: в США прошли массовые протесты против политики Трампа

Участники митингов недовольны проведением реформ в социальной и миграционной сферахПод лозунгом «Руки прочь» в США состоялись масштабные демонстрации, ставшие самыми массовыми за время второго президентского срока Дональда Трампа.
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