Модели ИИ Claude взломали системы трех организаций

Несколько передовых ИИ-моделей Claude получили несанкционированный доступ к системам трех организаций во время испытаний по кибербезопасности, 31 июля сообщила пресс-служба компании разработчика чат-бота.
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