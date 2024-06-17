Разбираемся во всех нюансах одной из самых популярных сегодня пластических операций, эффект от которой, по словам хирургов и пациентов, сопоставим с круговой подтяжкой лица.

﻿﻿Когда дело доходит до коррекции бровей и зоны лица над ними, зачастую нет предела совершенству: даже проведя несколько процедур, вы вряд ли получите те результаты, которые себе представляли – просто потому, что зона бровей – это очень личный вопрос, требующий тщательного подхода наиболее подробное (и углубленное) исследование.