Главе ведомства будет доложено об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении журналистки в Рязанской области

В эфире одного из федеральных телеканалов сообщалось, что в Рязанской области в ходе съемки сюжета о смерти одной из пациенток хирургической клиники врач применил насилие в отношении журналистки, ей пришлось вызвать «скорую помощь».
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