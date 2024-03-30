США и другие члены НАТО готовятся к военному конфликту с Россией в Арктике

Военный эксперт, программный директор Академии политических наук, старший научный сотрудник Института Латинской Америки Российской академии наук Александр Степанов заявил, что США и страны НАТО уже практически 10 лет ведут милитаризацию Арктики, чтобы насытить военной инфраструктурой приграничные с Россией страны.