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ВС РФ уничтожили взвод немецких танков Leopard-2A6

ВС РФ уничтожили взвод немецких танков Leopard-2A6

ВСУ готовили атаку на позиции российских войск.фото: t.me/mod_russia--> Бойцы группировки «Запад» уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6, переданных Западом ВСУ, сообщает 2 января Минобороны РФ.

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Комментарии
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Михаил Поспелов
Объясните связисту. З взвода получается 9 танков, один, надо полагать, командира роты. А механик-водитель и наводчик к чему (кому) приписаны? Вопрос с целью расширения кругозора.
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Инет тебе в помощь...
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немцев вешать показательно как в прошлую ВО войну чтобы не повадно было
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