ВСУ готовили атаку на позиции российских войск.фото: t.me/mod_russia--> Бойцы группировки «Запад» уничтожили на Сватовском направлении взвод танков Leopard-2A6, переданных Западом ВСУ, сообщает 2 января Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили взвод немецких танков Leopard-2A6
Комментарии
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Михаил Поспелов
Объясните связисту. З взвода получается 9 танков, один, надо полагать, командира роты. А механик-водитель и наводчик к чему (кому) приписаны? Вопрос с целью расширения кругозора.
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21 час.
Евгений Сорокин
Инет тебе в помощь...
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20 час.
андрей картаев
немцев вешать показательно как в прошлую ВО войну чтобы не повадно было
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4 час.
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