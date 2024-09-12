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В ХАМАС выступили против «новых условий» перемирия в секторе Газа, на которых настаивает Израиль

В ХАМАС выступили против «новых условий» перемирия в секторе Газа, на которых настаивает Израиль

В ХАМАС выступают против присутствия сил ЦАХАЛ в секторе Газа после заключения перемирия.

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