Владимир Путин подписал распоряжение о создании реестра иностранных компаний из «недружественных стран», которые сократили или прекратили деятельность в…Сообщение Путин закрывает дверь для беглых компаний: в России создадут «чёрный список» иностранного бизнеса появились сначала на Ежедневные новости.