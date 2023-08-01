Военное обозрение

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В Минобороны Украины жалуются на рост уклонений от мобилизации

В Минобороны Украины жалуются на рост уклонений от мобилизации

На фоне затянувшегося украинского конфликта все меньше граждан Украины хотят пополнять ряды вооруженных сил страны, боясь оказаться на передовой.

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