Дмитрий Песков об Алексее Навальном: "Слава богу, что он жив"

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление Пескова, сделанное во время съемок документального фильма «Владимир Путин: хозяин игры», Песков надеется, что находящийся в тюрьме российский оппозиционер Алексей Навальный не умрет в заключении.