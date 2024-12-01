Нижегородский оперный театр получил две награды Национальной премии «Онегин»

Нижегородский театр оперы балета получил две награды Национальной оперной премии «Онегин». Победу в двух номинациях нижегородцам принесла одна постановка В номинации «Примадонна» награду получила солистка Диляра Идрисова, исполнившая партию Красоты в опере «Триумф Времени и Разочарования» Георга Фридриха Генделя.