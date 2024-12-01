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Нижегородская правда

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Нижегородский оперный театр получил две награды Национальной премии «Онегин»

Нижегородский оперный театр получил две награды Национальной премии «Онегин»

Нижегородский театр оперы балета получил две награды Национальной оперной премии «Онегин». Победу в двух номинациях нижегородцам принесла одна постановка  В номинации «Примадонна» награду получила солистка Диляра Идрисова, исполнившая партию Красоты в опере «Триумф Времени и Разочарования» Георга Фридриха Генделя.

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