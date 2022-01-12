В М

102 046 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad Иванов
    Кто в российском доме хозяин?Сергей Мардан. Ка...
  • олег кубахов
    А кто в этом виноват. и кто  на это закрывал глаза.Заслуги Елбасы пе...
  • Арсен Межлумов
    Почему-то думал, что эта сволочь уже давно не гражданин России, а гражданин Украины. Туда, как в клоаку, стекаются вс...Шендерович уезжае...

Вся надежда нас с вами

Вся надежда нас с вами

Когда приезжаешь на отдых в отель, где много иностранцев, понимаешь, что турыст - он везде турыст) Есть такой миф о русских туристах, что вот они на отдыхе быдло и Тагил, а иностранцы из приличных стран: США, Канады, Западной Европы - это сплошь чопорные аристократы, которые не пьют, не курят, пИсают вдовой клико, пукают шанелью номер 5)  На самом деле, смотрю сейчас на американцев, канадцев, англичан, французов - они подвержены всем тем порокам, которые на отдыхе обычно мы приписываем соотечественникам.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх