Вся надежда нас с вами

Когда приезжаешь на отдых в отель, где много иностранцев, понимаешь, что турыст - он везде турыст) Есть такой миф о русских туристах, что вот они на отдыхе быдло и Тагил, а иностранцы из приличных стран: США, Канады, Западной Европы - это сплошь чопорные аристократы, которые не пьют, не курят, пИсают вдовой клико, пукают шанелью номер 5) На самом деле, смотрю сейчас на американцев, канадцев, англичан, французов - они подвержены всем тем порокам, которые на отдыхе обычно мы приписываем соотечественникам.