Кубок Гагарина. «Салават» примет «Сибирь», «Авангард» в гостях у «Ак Барса», «Динамо» против «Северстали»

«Авангард» играет в гостях с «Ак Барсом» в пятом матче серии Кубка Гагарина. «Салават Юлаев» принимает «Сибирь», московское «Динамо» – «Северсталь».

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