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Евгения Медведева о платье для новой программы: «Искусственный интеллект выдал эскиз – и я такая: вот оно! Такого наряда у меня еще не было»

Платье для новой программы Евгении Медведевой создано по эскизу искусственного интеллекта. 18 марта Медведева выступит на открытом турнире по шоу-программам «Русский вызов».

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