Путин присвоил двоим орловцам почётное звание

В Орловской области глава Колпнянского района Виктор Громов и глава Навесненского сельского поселения Ливенского района Лидия Колосова удостоились почётного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».
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