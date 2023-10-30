Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Геманов
    Господа и товарищи КОММЕНТАТОРЫ, вы хотя бы вчитывайтесь в текст, прочувствуйте смысл и форму  написанного! Ну нельзя...«Вы что вытворяет...
  • Natalija Osminina
    Рокфеллерам нравилась идея Горбачева распада СССР на множество кусочков, а Ротшильдам -план Ельцина-оставить РСФСР, ...Десятилетний сын ...
  • Петр СОВЕТСКИЙ
    Именно это и есть Ваша фашистская идеология...Ненависть к русск...

Хасидский сайт: 1200 уничтоженных российских танков, 2000 БТР, 3000 машин, много-многих сотен орудий и ракетных установок, 150 самолетов

Хасидский сайт: 1200 уничтоженных российских танков, 2000 БТР, 3000 машин, много-многих сотен орудий и ракетных установок, 150 самолетов

Странно, что ни СК, ни Роскомнадзор до сих пор не обратили внимания на хасидский сайт на русском языке, публикующий откровенно лживые сведения о Российской Армии и СВО, при этом льстиво выставляя в ложно-выгодном свете укро-нацистов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
A
Antanas
У запада только огна правдаОни только правы остальные заблуждается.А все как раз наоборот.👍👍👍👍👍.
Ответить
13 час.
Владимир Галацевич
А что Россия, херачит ковровыми бомбандировками как жиды? За каждого мирного хохла переживают наши бойцы. И пленных берут, а нахер это надо бы? Всех в утиль , как жиды делают.
Ответить
11 час.
Владимир Алтайцев
Украина  нацистский  гнойник, как и Израиль. Потому  оба  должны  быть уничтожены.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх