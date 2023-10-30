Хасидский сайт: 1200 уничтоженных российских танков, 2000 БТР, 3000 машин, много-многих сотен орудий и ракетных установок, 150 самолетов

Странно, что ни СК, ни Роскомнадзор до сих пор не обратили внимания на хасидский сайт на русском языке, публикующий откровенно лживые сведения о Российской Армии и СВО, при этом льстиво выставляя в ложно-выгодном свете укро-нацистов.
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