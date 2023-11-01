РИАН: Боевики ВСУ прикрываются мирными жителями на запорожском участке

Боевики ВС Украины прикрываются мирными жителями на Запорожском направлении спецоперации. Об этом, как передает РИА Новости, заявил командир добровольческой разведывательной казачьей бригады «Днепр» с позывным «Воин».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии