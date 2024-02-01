Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
  • Елизавета Иванова
    Рецепт не имеет ничего общего с горшочками из "Шайбы"Баранина с клецка...
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    Непонятно сколько минут варить пельмени с медвежатиной ?Пельмени "АЙГЫМ" ...

Готовим вкусные камчатские чебуреки

Готовим вкусные камчатские чебуреки

Ингредиенты тесто: мука - 600 г вода (кипяток) - 300 мл соль – 8 г масло растительное – 45 г начинка: фарш красной рыбы - 500 г вода - 60 мл лук - 200 г соль – 6 г чёрный перец укроп сыр – 200 г растительное масло - для жарки Рецепт приготовления Начинаем с фарша.

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