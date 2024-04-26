Секретное прошлое «комиссара Деррика»: от гитлеровца до любимца Германии

Знаете ли вы, что знаменитый немецкий «комиссар Деррик» - актер Хорст Тапперт служил на восточном фронте в танковой дивизии Ваффен СС «Мертвая голова»? В апреле 1943 года его дивизия участвовала в боях за Харьков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии