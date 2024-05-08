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Иваново

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Reposted (Vladimir Sharypov): Классная встреча с молодежью. Сегодня в библиотеке в третий раз пообщался с молодыми людьми из городского Движения Первых В 2017 году наш Президент встречался с классными руководителями образовательных учреждений и по итогу было принято решение о том, что необходимо для нашего нового поколения регулярно проводить встречи с разными людьми - деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, общественными деятелями и тд Подобные встречи у нас в городе проводятся регулярно в совершенно разных форматах.

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