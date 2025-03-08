Как Аляска стала русской и зачем ее продали американцам

Более века Российская империя владела Аляской и прилегающими островами, пока 155 лет назад Александр II не уступил эти земли США за семь с лишним миллионов долларов — 30 марта 1867 года в Вашингтоне был подписан договор о продаже.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии