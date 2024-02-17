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Собянин утвердил проведение конкурса на заключение офсетного контракта на поставку компонентов для асфальтовых покрытий

Собянин утвердил проведение конкурса на заключение офсетного контракта на поставку компонентов для асфальтовых покрытий

Правительство Москвы приняло решение о проведении электронного конкурса на право заключения межсубъектного офсетного контракта на поставку стабилизирующей добавки, используемой для повышения прочности и долговечности щебеночно-мастичных асфальтобетонов.

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