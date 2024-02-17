Собянин утвердил проведение конкурса на заключение офсетного контракта на поставку компонентов для асфальтовых покрытий

Правительство Москвы приняло решение о проведении электронного конкурса на право заключения межсубъектного офсетного контракта на поставку стабилизирующей добавки, используемой для повышения прочности и долговечности щебеночно-мастичных асфальтобетонов.
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