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Доля безналичных платежей в российской рознице выросла до 88,4%

Доля безналичных платежей в российской рознице выросла до 88,4%

Доля безналичных платежей в российской рознице выросла до 88,4% по состоянию на первое полугодие 2026 года в сравнении с 78,1% на 2023 год, следует из обзора ЦБ России.

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