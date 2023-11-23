День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября: традиции и поздравления Елена Галицкая23 ноября в христианском календаре отмечается день великомученика Георгия Победоносца, а в народной традиции этот день известен как Родион Ледолом.
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