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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Почему покончил с собой певец Евгений Кунгуров: Одна жена скрывала сына, вторая сбежала из-за депрессий

Шоу-бизнес: Почему покончил с собой певец Евгений Кунгуров: Одна жена скрывала сына, вторая сбежала из-за депрессий

Евгений Кунгуров с его мощным баритоном покорил миллионы сердец, а лучезарная улыбка и интеллигентность казались визитной карточкой счастливого и уверенного в себе человека.

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