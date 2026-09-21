Мал, да удал: тест Neoline WOWCAM 2

Субкомпактный видеорегистратор Neoline WOWCAM пережил заметное обновление. Впрочем, если использовать автомобильную терминологию, перед нами скорее второе поколение устройства.
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