Театр абсурда
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Театр абсурда

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Шереметьево - антибандеровский фильтр работает!

Шереметьево - антибандеровский фильтр работает!

"Вести недели" вчера подвели итог годовщины с момента, когда единственной точкой допуска населения хутора в Россию стало Шереметьево: 107 тысяч человек за этот год в страну стучалось, 83 тысячи из них в страну пустили.

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