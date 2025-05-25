Оглавление: "Ворвался сосед с ваххабитской бородой" "Я вас зарежу!" Разруха в головах Коллаж Царьграда В Санкт-Петербурге агрессивный выходец из Средней Азии устроил погром в квартире известного в городе и заслуженного доктора.
Царьград. "Я вас зарежу!": Мигрант с кувалдой разгромил квартиру профессора медицины. Пугающее завтра уже наступило
Комментарии
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Егор П
как ведут себя такая и реакция-не передёргивайте.
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12 час.
Варлам Устрялов
Мутанты явно гордятся тем, что они - дикари--быдло. мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они -дичайшее зверьё. им место только в диких лесах или в голых степях. мутант - это состояние души идиота. многие наши чиновники поведением очень похожи на мутантов.
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4 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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4 час.
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