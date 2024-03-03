Технократ в Белом: Михаил Мишустин

Сегодня 58 лет исполняется Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. The Moscow Post поздравляет Михаила Владимировича и хочет напомнить читателям о его профессиональных и личных качествах.
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