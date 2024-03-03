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Технократ в Белом: Михаил Мишустин

Технократ в Белом: Михаил Мишустин

Сегодня 58 лет исполняется Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину. The Moscow Post поздравляет Михаила Владимировича и хочет напомнить читателям о его профессиональных и личных качествах.

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Комментарии
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Валентина стахова
С Днем Рождения. наш премьер!
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5 час.
Валентина стахова
Так держать!👍👍👍
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5 час.

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