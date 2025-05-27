Глава МИД КНР встретился с аккредитованными в Китае диппредставителями африканских государств

Пекин, 26 мая /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в понедельник в Пекине провел встречу с аккредитованными в Китае дипломатическими представителями африканских государств и вместе с ними отпраздновал День Африки.
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