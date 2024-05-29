Действенные бытовые приёмы из арсенала опытных хозяек

Ведение домашнего хозяйства – это целое искусство, которое требует проявления фантазии и смекалки. По сути, практически любую бытовую проблему можно решить при помощи подручных средств, нужно лишь знать, что и в какой ситуации использовать.
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