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FiNE NEWS

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Пользовательница Reddit провела социальный эксперимент, делая комплименты мужчинам

Одна из участниц социальной сети Reddit поделилась своим опытом проведения необычного эксперимента. Женщина, известная под ником Most-Gold-434, начала делать случайным мужчинам комплименты без подтекста и обязательств.

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