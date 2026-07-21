Пользовательница Reddit провела социальный эксперимент, делая комплименты мужчинам

Одна из участниц социальной сети Reddit поделилась своим опытом проведения необычного эксперимента. Женщина, известная под ником Most-Gold-434, начала делать случайным мужчинам комплименты без подтекста и обязательств.
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