Турецкие отели грозят туристам удержанием из-за проблем с обанкротившимся туроператором FTI

Немецкий фонд туристического страхования (DRSF) направил письмо турецким отельерам, в котором говорится о том, что он будет осуществлять выплаты всем туристам, которые купили пакетный тур или связанные с ним услуги от обанкротившегося туроператора FTI и в настоящее время находятся в отпуске.
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