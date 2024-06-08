Турецкие отели грозят туристам удержанием из-за проблем с обанкротившимся туроператором FTI

Немецкий фонд туристического страхования (DRSF) направил письмо турецким отельерам, в котором говорится о том, что он будет осуществлять выплаты всем туристам, которые купили пакетный тур или связанные с ним услуги от обанкротившегося туроператора FTI и в настоящее время находятся в отпуске.