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Татар-информ

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Егор Яковлев высказался в об игре команды после отстранения Разина

Егор Яковлев высказался в об игре команды после отстранения Разина

Фото: metallurg.ru Капитан магнитогорского «Металлурга» защитник Егор Яковлев прокомментировал игру команды после отстранения главного тренера Андрея Разина.

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