«Исторический детектив» с Николаем Валуевым: как советская разведка и Рокфеллеры спасли Баку

Снят гриф «Секретно». О шокирующей военной операции, которая должна была стереть с лица земли несколько советских городов, и о том, какую роль в спасении сыграли американские миллиардеры, – новый выпуск «Исторического детектива» с Николаем Валуевым.
Снят гриф «Секретно». О шокирующей военной операции, которая должна была стереть с лица земли несколько советских городов, и о том, какую роль в спасении сыграли американские миллиардеры, – новый выпуск «Исторического детектива» с Николаем Валуевым.
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