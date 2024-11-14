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Царьград

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Члены бундестага громко рассмеялись после слов канцлера ФРГ Шольца о деньгах

Члены бундестага громко рассмеялись после слов канцлера ФРГ Шольца о деньгах

Парламентарии высмеяли Олафа Шольца за слова об умении обращаться с деньгами.Канцлера ФРГ Олафа Шольца подняли на смех, пока он выступал в бундестаге, из-за мнения о деньгах.

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