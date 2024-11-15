Устойчивое развитие: в Перу начался саммит Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества

Кадровые решения Трампа, конечно же, сейчас в центре внимания всего мира. И наверняка станут предметом обсуждения лидерами двух десятков стран, которые собрались на саммите форума Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества, проходящем в столице Перу Лиме.
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