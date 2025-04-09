От Адыгеи и края в Хадже примут участие 110 паломников. В Соборной мечети Майкопа состоялась встреча представителей Духовного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края с паломниками, которые намерены совершить Хадж в этом году.
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