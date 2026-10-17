Защита традиционных ценностей и поддержка христиан на Святой Земле сформировали фундамент взаимодействия Русской православной и Римско-католической церквей, заявила пресс-секретарь католической архиепархии Божией Матери в Москве Анастасия Бозио 17 октября в интервью агентству РИА Новости.
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