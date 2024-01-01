Что за праздник Новодворской иконы Богоматери и святого Игнатия, что можно и чего нельзя делать 2 января Алёна Юрьева2 января православные верующие чтут память святого Игнатия и молятся перед Новодворской иконой Богоматери.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии