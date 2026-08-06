Кобахидзе: двери Грузии открыты для всех туристов, в том числе из РФ

Двери Грузии распахнуты для всех туристов, в том числе из России, несмотря на то, что в последние дни распространяются ложные сообщения о том, что россиянам в стране якобы не рады или им угрожает опасность.
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