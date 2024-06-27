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Царьград

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«Лента.ру»: очевидцы сняли украинский дрон в небе над Тверской областью

«Лента.ру»: очевидцы сняли украинский дрон в небе над Тверской областью

Очевидцы сняли на видео украинский дрон, который летел в небе над Тверской областью.Дрон летел над частным сектором.

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