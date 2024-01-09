Сенатор Ромни: Риторика Байдена об угрозах для демократии является провалом

Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, представляющий штат Юта, Митт Ромни выступил с заявлением о том, что тема предвыборной кампании нынешнего главы государства Джо Байдена об угрозах для демократии является провалом.
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