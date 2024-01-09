Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 751 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    На детей пожалели.  Зато  себя не обделили. "Проект бюджета на 2024-2026 года предусматривает значительное увеличение...Кабмин отказал в ...
  • Юрий Во
    Не знаю о каком наказании указанного полковника идет речь, но видимо про строгость указано чисто "на публику". По иде...Полицейского на У...
  • Юрий Во
    Вот это ЗНАКОВЫЙ пример как Кремль решает демографическую политику в нашей стране. "Зажали" 10 000 рублей, когда насе...Кабмин отказал в ...

Сенатор Ромни: Риторика Байдена об угрозах для демократии является провалом

Сенатор Ромни: Риторика Байдена об угрозах для демократии является провалом

Сенатор Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии, представляющий штат Юта, Митт Ромни выступил с заявлением о том, что тема предвыборной кампании нынешнего главы государства Джо Байдена об угрозах для демократии является провалом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх