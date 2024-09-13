Дмитрий Свищев: «Дело Валиевой было создано ради показательного наказания. За аналогичные нарушения иные спортсмены получают лишь легкий испуг в виде санкций»

По информации Associated Press, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) убрало из дела Камилы Валиевой заключение бывшего директора лаборатории в Лозанне Марсьяля Сожи, чьи выводы могли подтвердить версию фигуристки о попадании допинга в организм через десерт.
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