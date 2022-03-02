Начальником управления культуры Уссурийска назначен юрист

Начальником управления культуры Уссурийска назначен юрист

В администрации округа прошло новое кадровое назначение. Обязанности возглавить управление культуры возложены на Юлию Борисевич, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

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