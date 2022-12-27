Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

93 подписчика

Эрик Гарсия: «Месси – лучший. Я хотел его увидеть, а он просто ушел из «Барсы». Если бы я мог подписать лишь одного игрока, взял бы его»

Эрик Гарсия: «Месси – лучший. Я хотел его увидеть, а он просто ушел из «Барсы». Если бы я мог подписать лишь одного игрока, взял бы его»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия испытал разочарование в связи с Лионелем Месси. «Когда я перешел в «Барселону», то сказал, что наконец-то смогу увидеть Месси.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх