Более 17 тысяч человек посетили праздник «Спорт для всех» в парках Подмосковья

В выходные более чем в 60 парках Подмосковья прошло мероприятие «Спорт для всех». В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что активности привлекли более 17 тысяч участников из числа жителей и гостей региона.
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