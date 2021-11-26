Фактология

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В ХМАО арестован высокопоставленный чиновник, курирующий строительство больницы-долгостроя в Нижневартовске

В ХМАО арестован высокопоставленный чиновник, курирующий строительство больницы-долгостроя в Нижневартовске

В Нижневартовске арестован директор филиала Управления капитального строительства Югры, руководитель проекта «Создание Центральной окружной больницы в Нижневартовске» Александр Макариков.

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