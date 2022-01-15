Смейся до слёз

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Да, но: художник рисует саркастические комиксы о противоречиях и абсурде нашего общества

Да, но: художник рисует саркастические комиксы о противоречиях и абсурде нашего общества

Российский художник Антон Гудим - мастер абсурда, иронии и черногоюмора. Он рисует саркастические комиксы в своем придуманном формате "Да, но", где показывает противоречия современного общества и того, что мы уже привыкли считать нормальным.

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