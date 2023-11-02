Так стоит ли отправлять бунтовщиков в армию?

Когда я, да и не только я, написала, что Горячие кавказские парни, участвовавшие в массовых беспорядках, должны получить свою десяточку, а потом отправиться на джихад в зону СВО, некоторые товарищи, которые нам совсем не товарищи, у меня и не только у меня, начали говорить и писать, что это неправильно, что это не по закону, а по понятиям; что нельзя засовывать бунтовщиков в армию, и т.